La cerimonia d’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 si è caratterizzata per una formula innovativa, articolata su più località. L’evento ha segnato un momento significativo per l’organizzazione dei Giochi, grazie alla sua natura diffusa e inclusiva.

Un evento diffuso su quattro sedi

Per la prima volta nella storia, la cerimonia non si è concentrata in un unico luogo, ma ha coinvolto quattro sedi diverse: Milano, Cortina d’Ampezzo, Livigno e Predazzo. Questo approccio ha permesso di estendere il coinvolgimento a un numero maggiore di atleti e comunità locali, superando i tradizionali limiti di una cerimonia ospitata in una singola sede.

Un format innovativo e partecipato

La scelta di una cerimonia diffusa ha valorizzato la geografia e la cultura del territorio ospitante, unendo simbolicamente città e montagna. Il tema centrale dell’evento, “Armonia”, ha guidato la realizzazione di un format che ha visto la partecipazione attiva sia delle aree urbane che delle località montane, offrendo un’esperienza unica agli atleti e agli spettatori.

La cerimonia, svoltasi il 6 febbraio 2026, ha rappresentato un nuovo capitolo nella storia delle Olimpiadi invernali, proponendo un modello di partecipazione più ampio e inclusivo, in linea con i valori di un evento globale.