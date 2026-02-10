Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 si preannunciano come uno degli eventi sportivi più attesi dei prossimi anni. La manifestazione, che prenderà il via a febbraio 2026, vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a confrontarsi nelle principali discipline invernali.

Il programma dei Giochi

I Giochi si svolgeranno dal 4 al 22 febbraio 2026, con la cerimonia d’apertura fissata per il 6 febbraio e quella di chiusura per il 22 febbraio. Saranno assegnati complessivamente 116 titoli: 54 in discipline maschili, 50 femminili e 12 miste.

Si prevede la partecipazione di circa 2.900 atleti, suddivisi in 1.538 uomini e 1.362 donne. Una delle novità di rilievo sarà il debutto dello sci alpinismo nel programma olimpico. L’Italia ha convocato 196 atleti (109 uomini e 87 donne), un numero che rappresenta un record rispetto alle precedenti edizioni.

L’attesa per il medagliere

Al momento, non sono disponibili risultati ufficiali né un medagliere, dato che le competizioni non sono ancora iniziate. L’attenzione è focalizzata sulle prestazioni degli atleti, sia italiani che internazionali, che si contenderanno le medaglie nelle diverse discipline. Gli appassionati attendono con trepidazione di conoscere i protagonisti e i risultati che definiranno questa edizione dei Giochi.

Curiosità e novità

Milano‑Cortina 2026 segnerà la prima edizione delle Olimpiadi Invernali ospitata da due città italiane. L’evento si prospetta come un’occasione unica per celebrare lo sport e la collaborazione tra territori, con impianti distribuiti tra Lombardia e Veneto. L’introduzione dello sci alpinismo rappresenta una delle principali novità del programma olimpico, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse all’attesa competizione.