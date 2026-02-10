Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno conquistato la medaglia di bronzo nel doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. La coppia azzurra, già oro a Pechino 2022, ha chiuso al terzo posto la competizione, imponendosi sulla Gran Bretagna con un punteggio di 5‑3. Il successo è maturato nel Cortina Curling Olympic Stadium, davanti al pubblico di casa.

Il percorso verso il bronzo

La finale per il bronzo si è svolta martedì 10 febbraio 2026, con gli Azzurri che hanno superato i britannici confermando la loro presenza sul podio olimpico per la seconda edizione consecutiva.

Questo risultato rappresenta un traguardo significativo per il curling italiano.

La semifinale e la reazione

La medaglia di bronzo è arrivata dopo una semifinale estremamente combattuta, in cui Constantini e Mosaner sono stati sconfitti per 9‑8 dagli Stati Uniti. Questa sconfitta ha impedito alla coppia di difendere il titolo olimpico conquistato a Pechino 2022. Nonostante la delusione, gli atleti hanno dimostrato grande resilienza, reagendo prontamente e centrando il podio nella finale per il terzo posto.

Il torneo di curling misto doppio si è svolto dal 4 al 10 febbraio 2026, con la partecipazione di dieci nazioni e l'assegnazione delle medaglie al termine delle fasi finali.