Simone Mocellini ha concluso la sua avventura nella sprint a tecnica classica alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 fermandosi in semifinale. La sua prova è stata segnata da difficoltà tecniche e un pizzico di amarezza.

Le difficoltà tecniche nella semifinale

Durante la semifinale, Mocellini ha dovuto fare i conti con un cambio improvviso delle condizioni della neve, che ha reso la prova particolarmente impegnativa. “Ho faticato veramente molto, dopo il cambio di condizione della neve e con la semifinale che avevo significava essere fuori. Ho provato a correre ma era impossibile”, ha raccontato.

La rottura del bastoncino, sebbene sintomo di una buona condizione fisica, non è stata sufficiente per proseguire.

Il rammarico per una condizione fisica non sfruttata

Il fondista ha espresso il proprio dispiacere: “Mi dispiace molto perché la condizione c’era. Non sarebbe cambiato molto anche se fossi finito nell’altra semifinale, perché comunque non avevo materiali che mi permettevano di fare il risultato importante”. Questa ammissione evidenzia come la forma fisica fosse presente, ma le circostanze tecniche abbiano impedito un risultato migliore.

Un segnale incoraggiante per il futuro dello sci di fondo

Nonostante l’eliminazione, la prestazione di Mocellini rappresenta un segnale positivo per il futuro.

Il suo ritorno a questi livelli, dopo un periodo segnato da infortuni, è un elemento incoraggiante per il movimento dello sci di fondo italiano.

La qualificazione nonostante la caduta

Al mattino, durante le qualificazioni, Mocellini aveva già mostrato determinazione. Nonostante una caduta che gli ha causato la rottura del bastoncino, è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale, tagliando il traguardo in nona posizione. Questo episodio ha confermato la sua tenacia e capacità di reazione anche in condizioni avverse.