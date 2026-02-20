Il Giro d’Italia 2026, in programma dall’8 al 31 maggio, vedrà al via ventitré squadre. La composizione includerà le diciotto formazioni del World Tour, le due Professional Tudor Pro Cycling e Pinarello Q36.5, e tre squadre invitate dagli organizzatori.

Le wild‑card ufficiali

Gli inviti ufficiali sono stati assegnati a due squadre italiane di categoria Professional: la Polti VisitMalta e la Bardiani CSF 7 Saber. A queste si aggiunge la francese Unibet Rose Rockets, formazione di matrice olandese. Quest'ultima prende il posto della Cofidis, che, pur avendo diritto di partecipazione grazie al ranking UCI 2025, ha deciso di rinunciare per ottimizzare il proprio calendario.

Contesto e conseguenze

La rinuncia della Cofidis ha liberato uno slot, assegnato alla Unibet Rose Rockets. Le due squadre italiane, Polti VisitMalta e Bardiani CSF 7 Saber, erano considerate candidate naturali per le wild‑card, in linea con la tradizione di garantire una rappresentanza nazionale. L’invito alla squadra francese rappresenta una novità e riflette la volontà degli organizzatori di mantenere un equilibrio tra merito sportivo e visibilità internazionale.

Il quadro delle wild‑card

La Cofidis, pur avendo diritto automatico all’invito grazie al ranking UCI 2025, non ha inserito il Giro d’Italia nel proprio calendario, preferendo concentrarsi su gare in Francia e Germania. La sua rinuncia ha aperto la possibilità per un invito aggiuntivo, assegnato alla Unibet Rose Rockets.

Le altre squadre Professional eleggibili, come TotalEnergies, Caja Rural‑Seguros RGA, Burgos‑BH ed Equipo Kern Pharma, erano in lizza, ma la scelta è ricaduta sulla formazione francese, probabilmente per motivi legati alla composizione del roster e alla visibilità mediatica.