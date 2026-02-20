Charles Leclerc ha concluso in testa l’ultima giornata della seconda sessione di test pre-stagionali sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Il pilota della Ferrari ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli. La sessione, svoltasi venerdì 20 febbraio, ha rappresentato l’ultimo banco di prova prima dell’avvio del Mondiale.

Leclerc domina la mattinata

Il pilota della Ferrari ha siglato il miglior tempo della mattinata con un giro in 1’33"689. Leclerc ha staccato Antonelli di 227 millesimi e Oscar Piastri della McLaren di 663 millesimi. Con circa ottanta giri completati, Leclerc è risultato il più attivo tra i top team, confermando una notevole costanza di rendimento anche in condizioni di asfalto molto caldo.

Antonelli secondo nonostante lo stop tecnico

Kimi Antonelli si è piazzato al secondo posto, ma la sua Mercedes W17 ha accusato un problema tecnico che lo ha costretto a fermarsi in pista, interrompendo il suo programma. Nonostante l’imprevisto, il giovane pilota ha dimostrato un passo gara solido e tempi competitivi fino al momento dell’interruzione.

La sessione si è svolta dalle ore 08.00 alle ore 17.00 italiane, con una pausa pranzo tra le 12.00 e le 13.00. Leclerc ha sfruttato al meglio le prime ore, mentre Antonelli ha visto il suo lavoro interrotto da un guasto tecnico.

Competitività e affidabilità

Questa seconda finestra di test a Sakhir ha confermato la competitività di Ferrari e Mercedes, con Leclerc e Antonelli protagonisti.

Tuttavia, l’affidabilità rimane un tema cruciale: il problema tecnico alla W17 evidenzia che il lavoro non è ancora concluso. La Ferrari, al contrario, ha mostrato una maggiore solidità, almeno nella fase finale dei test.

Progressione dei tempi

Nella prima giornata della stessa sessione di test, mercoledì 18 febbraio, George Russell aveva ottenuto il miglior tempo con 1’33"459, precedendo Piastri e Leclerc. Questo dato conferma una progressione dei tempi e un equilibrio tra i top team già emerso nei giorni precedenti.