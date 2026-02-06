Lara Naki Gutmann ha regalato un momento di grande soddisfazione all’Italia nel Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nel programma corto individuale femminile, l’azzurra ha superato per la prima volta in carriera la soglia dei settanta punti, conquistando la terza piazza e contribuendo al terzo posto provvisorio della squadra italiana.

Prestazione di alto livello

La pattinatrice trentina, allenata da Gabriele Minchio, ha realizzato un corto raffinato e originale sulle note tratte dalla colonna sonora de “Le leggi di Lidia Poet”.

Ha aperto la sua esibizione con una combinazione triplo toeloop/triplo toeloop eseguita con notevole velocità e ampiezza, seguita da un doppio axel e un triplo lutz inserito in zona bonus. Il disegno coreografico, particolarmente apprezzato dalla giuria, ha ottenuto GOE molto positivi, soprattutto nella sequenza di passi di livello quattro e nelle trottole.

Gutmann ha totalizzato 71,62 punti (38,28 TES e 33,34 PCS), preceduta solo da Kaori Sakamoto, vincitrice con 78,88 (41,97 + 36,91), e da Alysa Liu, seconda con 74,90 (39,52 + 35,38).

Impatto sul Team Event

Grazie a questa eccellente prova, l’Italia chiude la prima giornata del Team Event con 22 punti, due in più della Georgia e tre in più del Canada.

In testa alla classifica provvisoria restano gli Stati Uniti con 25 punti, seguiti dal Giappone con 23. Domani, sabato 7 febbraio, è in programma lo short maschile, con Daniel Grassl chiamato a proseguire la corsa azzurra verso la qualificazione alla fase successiva.

Contesto internazionale

Il risultato di Gutmann si inserisce in un contesto di grande competitività internazionale. Kaori Sakamoto, campionessa olimpica, ha dominato con un programma tecnico solido, mentre Alysa Liu, campionessa mondiale, ha confermato il suo stato di forma. La georgiana Anastasiia Gubanova, ex campionessa europea, ha mostrato qualche difficoltà, in particolare nel triplo lutz, chiudendo con 67,79, dietro anche alla sudcoreana Jia Shin (68,80) e alla canadese Madeline Schizas (64,97).