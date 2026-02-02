Lewis Hamilton ha concluso i test di Formula 1 sul circuito di Barcellona con il miglior tempo, esprimendo sensazioni positive riguardo alla nuova Ferrari SF‑26. Il pilota britannico ha sottolineato come questa generazione di vetture sia “più divertente da guidare”, grazie a un bilanciamento che favorisce il controllo e il piacere al volante.

Un bilanciamento più leggero per una guida più piacevole

Hamilton ha spiegato che la SF‑26 presenta “molto meno carico aerodinamico rispetto agli anni precedenti”. Ha descritto la vettura come “sovrasterzante, scattante e scivolosa, ma un po’ più facile da riprendere e da controllare.

Direi che nel complesso risulta più bello guidare queste macchine”.

Entusiasmo nel team, ma con cautela

Il pilota ha commentato positivamente l’atmosfera all’interno della squadra: “Abbiamo avuto degli ottimi debriefing. Sono tutti molto concentrati e sento davvero la mentalità vincente in ogni singolo membro del team, più che mai. È un dato positivo”. Tuttavia, Hamilton ha richiamato alla cautela: “Nei prossimi test in Bahrain (11‑13 febbraio), tutti i team avranno una visione più chiara sui valori in pista. A prima vista, sembrerebbe che la Mercedes possa beneficiare della monoposto migliore, grazie alla costanza di rendimento dimostrata nel corso delle giornate catalane.”

Confronto internazionale e prospettive future

Le impressioni di Hamilton trovano eco anche a livello internazionale.

Dopo lo shakedown di Barcellona, il pilota ha affermato: “The car generation is actually a little bit more fun to drive. It’s oversteery and snappy and sliding, but it’s a little bit easier to catch. I would definitely say more enjoyable.” Ha inoltre evidenziato la necessità di un continuo sviluppo: “We definitely have work to do to improve, of course, like everybody does”. Hamilton ha ribadito il suo entusiasmo per l'ambiente di lavoro: “I really feel the winning mentality in every single person in the team more than ever. So it’s a positive.”

Ulteriori dichiarazioni sottolineano la prudenza del team: “We’re under no illusions – we know we’ve got work to do,” ha dichiarato Hamilton, ricordando che Mercedes, Red Bull e Haas hanno mostrato buone prestazioni e che “development’s going to be key”.