Laura Pirovano ha concluso al nono posto la discesa libera disputata a Soldeu, tappa valida per la Coppa del Mondo femminile 2025‑2026 di sci alpino. Nonostante il risultato, l'atleta azzurra guarda con determinazione alle prossime gare: “So di fare fatica nei tratti pianeggianti e oggi non ho saputo affrontare i dossi come avrei voluto; tanti errorini che ho pagato tanto nella parte alta. Poi ho recuperato nella parte più tecnica ma ormai la gara era andata. Ho tanta voglia di gareggiare in superG e sono contenta di avere due possibilità su questa pista”, ha dichiarato alla FISI.

La velocista trentina ha accusato un distacco di 1,23 secondi dalla vincitrice, la svizzera Corinne Suter. La zona podio, completata dalla terza posizione di Sofia Goggia, è rimasta a circa un secondo di distanza.

Il contesto della prestazione

La gara di Soldeu rappresentava una delle ultime occasioni stagionali per Pirovano di raggiungere il primo podio in Coppa del Mondo. La sua costanza di rendimento è stata tuttavia penalizzata da limiti nella scorrevolezza, che le hanno impedito di esprimersi al meglio nei tratti pianeggianti del percorso.

Prospettive nei super‑G

Il calendario propone due super‑G consecutivi nel fine settimana, entrambi sulla medesima pista andorrana di Soldeu. Queste gare includono anche il recupero di una competizione cancellata a inizio gennaio a Zauchensee.

Pirovano ha espresso il proprio entusiasmo per queste opportunità, sottolineando la sua forte volontà di tornare in gara e di sfruttare al meglio le due prove in programma.

La regolarità in attesa del podio

Il nono posto ottenuto da Pirovano a Soldeu conferma la sua regolarità nelle discipline veloci, sebbene il podio continui a sfuggirle. La sua autocritica riguardo ai tratti pianeggianti e la determinazione a migliorare in queste sezioni sono segnali incoraggianti in vista dei prossimi super‑G. Queste gare potrebbero rappresentare una svolta significativa per la sua stagione agonistica.