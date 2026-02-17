La Germania ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026, superando nettamente la Francia per 5‑1 negli ottavi di finale disputati all’Arena Santagiulia di Milano.

Una vittoria netta e convincente

La squadra guidata da Harold Kreis ha preso il comando fin dai primi minuti. Al 3’40” Leon Draisaitl ha aperto le marcature sfruttando un assist di Joshua Samanski. Poco dopo, al 10’54”, Frederik Tiffels ha raddoppiato con freddezza. Il primo tempo si è chiuso con il tris firmato da John Peterka su assist di Tim Stützel al 18’13”.

Nel secondo periodo la Germania ha rallentato il ritmo, ma la Francia ha trovato comunque il gol della bandiera al 24’02” con Pierre‑Edouard Bellemare, bravo a finalizzare un’azione orchestrata da Jordann Perret. Nella terza frazione i tedeschi hanno chiuso i conti: Joshua Samanski ha siglato la quarta rete al 47’01”, mentre Nico Sturm ha fissato il risultato sul 5‑1 al 78’.

Prossimo impegno e contesto

Con questa vittoria, la Germania affronterà domani alle ore 12:10 la Slovacchia, vincitrice del Girone B, nei quarti di finale. Il successo conferma la solidità e la determinazione della formazione tedesca, che ha dominato l’incontro con autorevolezza.

Il percorso verso i quarti

