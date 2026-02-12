Il commissario tecnico dell’Italrugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione titolare per la seconda partita dell’Italia nel Sei Nazioni 2026, in programma sabato a Dublino contro l’Irlanda. L’unica modifica rispetto alla vittoriosa sfida contro la Scozia riguarda Lorenzo Pani, che torna titolare nel ruolo di estremo, mentre Leonardo Marin viene spostato a centro in coppia con Tommaso Menoncello.

La formazione azzurra

A quasi due anni dall’ultima presenza da titolare e dopo una serie di infortuni, Pani indosserà nuovamente la maglia numero quindici.

La mediana sarà affidata a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco. In terza linea confermati Lorenzo Cannone, il capitano Michele Lamaro e Manuel Zuliani, che raggiunge quota quaranta caps in maglia azzurra. In seconda linea scendono in campo Andrea Zambonin e Niccolò Cannone, mentre la prima linea sarà composta da Simone Ferrari – premiato come player of the match contro la Scozia – Giacomo Nicotera e Danilo Fischetti. In panchina sono pronti a subentrare Tommaso Di Bartolomeo, Mirco Spagnolo, Muhamed Hasa, Federico Ruzza, Riccardo Favretto, David Odiase, Alessandro Garbisi e Paolo Odogwu.

Il contesto del match

Il confronto tra Italia e Irlanda sarà il trentanovesimo nella storia del Sei Nazioni e il decimo disputato all’Aviva Stadium di Dublino.

La partita rappresenta un banco di prova importante per gli Azzurri, reduci da una convincente vittoria contro la Scozia.

Dettagli della partita

La partita è in programma sabato 14 febbraio alle ore 15.10 italiane all’Aviva Stadium di Dublino. Il resto della formazione è confermato, mentre in panchina si segnala il rientro di Paolo Odogwu e il possibile debutto di David Odiase. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW.