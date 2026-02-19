La Francia, attesa con grandi ambizioni nello sci alpinismo al debutto olimpico a Milano Cortina 2026, ha raccolto un “doppio zero”: nessun oro, solo un argento femminile e un bronzo maschile, frenando la rincorsa all’Italia nel medagliere generale.

Un esordio amaro per i transalpini

Emily Harrop, tra le favorite nella sprint femminile, ha conquistato l’argento dietro alla svizzera Marianne Fatton. Tra gli uomini, Thibault Anselmet si è dovuto accontentare del bronzo, vinto da Oriol Cardona per la Spagna. Un risultato che ha deluso le aspettative della Francia, che si presentava con l’obiettivo di una doppietta d’oro.

L’Italia mantiene la seconda posizione

Grazie a questo risultato francese, l’Italia conserva saldamente la seconda posizione nel medagliere generale dei Giochi, con nove ori, cinque argenti e dodici bronzi. Gli azzurri precedono gli Stati Uniti e mantengono un margine rassicurante sulla Francia, ora quarta con sei ori, sette argenti e quattro bronzi.

Lo sci alpinismo alle Olimpiadi

Lo sci alpinismo ha fatto il suo esordio olimpico a Milano Cortina 2026, con le gare sprint femminile e maschile disputate il 19 febbraio a Bormio. Giulia Murada ha chiuso quinta nella finale femminile, mentre Michele Boscacci è stato eliminato nelle qualificazioni maschili. La staffetta mista è in programma sabato 21 febbraio.

La Francia, pur deludendo nello sci alpinismo, può ancora rifarsi nelle mass start di biathlon, dove ha già conquistato cinque ori, e nella staffetta mista di sci alpinismo, con Harrop e Anselmet campioni del mondo in carica.