Emilien Jacquelin, biathleta francese classe 1995, ha scelto un omaggio carico di significato per le Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026: indosserà un orecchino appartenuto a Marco Pantani, simbolo del leggendario ciclista italiano, prestato dalla sua famiglia. Il gesto, annunciato ad Anterselva, è un tributo personale e profondo che unisce sport, memoria e passione.

Un cimelio carico di memoria

Il 6 febbraio 2026, durante una conferenza stampa ad Anterselva, Jacquelin ha rivelato di aver ricevuto dalla famiglia Pantani il permesso di portare con sé l’orecchino del Pirata per tutta la durata delle Olimpiadi.

Ha definito il gesto “importante”, un modo per tenere viva la memoria di Pantani e per sentirlo al suo fianco mentre gareggia sulle nevi italiane.

Un legame che nasce da bambino

Il francese ha raccontato di aver ammirato Pantani fin da piccolo, grazie a una videocassetta del Tour de France 1998 acquistata dal padre. “Volevo essere come lui: non mi bastava solo vincere, ma vibrare e far vibrare, compiere rimonte spettacolari ed essere audace”, ha scritto sui social, ricordando come il Pirata gli abbia trasmesso la passione per lo sport e il desiderio di superare i propri limiti.

Il gesto e la sua eredità

Jacquelin ha espresso gratitudine verso la famiglia Pantani e Sergio Piumetto per avergli permesso di “vivere il suo sogno: correre in Italia con Marco al suo fianco”.

Ha aggiunto: “In queste due settimane di Olimpiadi indosserò l’orecchino di Marco. È il mio modo di rendere omaggio a lui, di dire grazie, di mostrare che la sua eredità vive ancora, che la sua storia ha instillato nei bambini l’amore per lo sport, il desiderio di spingersi oltre, di osare, di andare contro ogni previsione”.

Il biathleta e il campione

Jacquelin, attualmente tra i primi dieci biathleti al mondo, ha già vinto due medaglie d’argento a Pechino 2022 nei concorsi a squadre. L’orecchino di Pantani, insieme alla sua bandana e al suo stile unico, è diventato un’icona del ciclismo e dello sport in generale. Il gesto di Jacquelin rappresenta un ponte tra discipline diverse e un omaggio sincero a un campione che continua a ispirare generazioni.