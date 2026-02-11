L’Italia del softball ha ora chiaro il percorso verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: il sistema di qualificazione prevede tre opportunità distinte per conquistare il pass per la rassegna a cinque cerchi.

Tre chance per staccare il pass olimpico

Il primo canale utile sarà rappresentato dai Campionati del Mondo: le prime tre nazionali classificate otterranno direttamente il diritto di partecipare a Los Angeles 2028. In alternativa, la qualificazione potrà arrivare attraverso i Campionati Europei, dove saranno assegnati ulteriori pass in base alla classifica continentale.

Infine, l’ultima possibilità sarà offerta dal ranking mondiale, che completerà il quadro delle nazioni qualificate.

Contesto e prospettive per l’Italia

Il sistema definito offre all’Italia una solida opportunità di qualificazione, grazie alla presenza in più fasi del percorso olimpico. La squadra azzurra potrà puntare innanzitutto ai Mondiali, ma avrà anche la chance di giocarsi il tutto agli Europei o di contare sul ranking mondiale per ottenere il pass.

Il contesto internazionale e il percorso olimpico

Il softball è stato reinserito nel programma olimpico per Los Angeles 2028, dopo l’assenza a Parigi 2024, grazie anche alla sua popolarità negli Stati Uniti e al supporto del Comitato Organizzatore.

Il percorso di qualificazione, articolato su Mondiali, Europei e ranking, riflette la volontà del CIO di garantire un accesso meritocratico e rappresentativo alle Olimpiadi. Il sistema offre così all’Italia più occasioni per centrare l’obiettivo, valorizzando sia le performance in campo internazionale sia la consistenza nel ranking globale.