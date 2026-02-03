Il Grand Slam di Parigi inaugura ufficialmente la stagione internazionale di judo. L’evento si svolgerà all’Accor Arena di Bercy da sabato 7 a domenica 8 febbraio, con la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da 82 Paesi. L’Italia schiera una squadra di tredici judoka, guidata dalle campionesse mondiali Assunta Scutto (48 kg) e Alice Bellandi (78 kg), entrambe in cerca di un podio in un contesto di altissimo livello.

La composizione della spedizione azzurra

Oltre a Scutto e Bellandi, tra i protagonisti attesi figurano Odette Giuffrida (52 kg), Manuel Lombardo (73 kg), Giovanni Esposito (73 kg) e Gennaro Pirelli (100 kg).

Completano la delegazione Andrea Carlino (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Tiziano Falcone (90 kg), Francesca Milani (48 kg), Kenya Perna (52 kg), Carlotta Avanzato (63 kg) e Irene Pedrotti (70 kg).

Contesto e aspettative

Il Grand Slam di Parigi rappresenta un appuntamento di primissimo piano nel World Tour, paragonabile per prestigio a un Campionato del Mondo. La presenza delle due campionesse mondiali italiane accende le speranze di un risultato significativo per la squadra azzurra.

Il calendario internazionale del judo

