La notte NBA ha visto brillare i Philadelphia 76ers e gli Houston Rockets. I Sixers hanno ottenuto una vittoria schiacciante contro i Los Angeles Clippers in trasferta, mentre i Rockets si sono affidati a una prestazione eccezionale di Alperen Sengun.

Philadelphia domina a Los Angeles

I 76ers hanno imposto il loro ritmo fin dalle prime battute, superando i Clippers con un netto 128-113. Dominick Barlow è stato una figura chiave con 26 punti e 16 rimbalzi, affiancato da Tyrese Maxey, autore di 29 punti e sei assist. Anche Joel Embiid ha contribuito significativamente con 24 punti.

Tra i Clippers, Kawhi Leonard ha guidato la squadra con 29 punti, ma l'assenza di James Harden si è fatta sentire.

Sengun trascina Houston

Contemporaneamente, i Rockets hanno conquistato una vittoria per 118-114 contro gli Indiana Pacers, spinti da una performance straordinaria di Alperen Sengun, che ha messo a segno 39 punti e 16 rimbalzi. Jabari Smith Jr. e Amen Thompson hanno aggiunto rispettivamente 19 e 16 punti, permettendo a Houston di inanellare la terza vittoria consecutiva e consolidare la propria posizione al quarto posto nella Western Conference.

Contesto e implicazioni

Il successo dei 76ers arriva in un momento complesso per i Clippers, che devono fare i conti con l'assenza di Harden per motivi personali e la squalifica di Paul George.

Questa vittoria rafforza ulteriormente la posizione di Philadelphia nella Eastern Conference. Nel frattempo, Houston dimostra una notevole profondità e resilienza, con Sengun che, dopo la mancata convocazione per l'All-Star Game, risponde con prestazioni da leader.

Analisi della partita

I 76ers hanno gestito la partita fin dal primo quarto, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 72-53 e mantenendo il controllo fino alla sirena finale. Maxey, Barlow ed Embiid hanno combinato 22 punti nel terzo quarto, consolidando ulteriormente il loro vantaggio. I Clippers, nonostante i 29 punti di Leonard, non sono mai riusciti a recuperare terreno.

Per quanto riguarda Houston, Sengun ha trasformato la delusione per l'esclusione dall'All-Star Game in una prestazione decisiva da 39 punti e 16 rimbalzi, con un impatto significativo su entrambi i lati del campo. La squadra ha così ottenuto la terza vittoria di fila, confermando il quarto posto nella Western Conference.