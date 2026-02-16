Francesco Totti ha confermato a Milano, durante un evento promozionale di Betsson Sport Club, che è in corso un dialogo con la proprietà della Roma per un suo possibile ritorno. “Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, manca ancora qualche dettaglio da limare ma confermo che ci stiamo ragionando. Vediamo che si potrà fare. Ma non vi dico di più”, ha dichiarato l’ex capitano ai microfoni di Sky.

Il contesto e le dichiarazioni di Totti

Le sue parole arrivano dopo le aperture espresse nelle settimane precedenti da Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, che aveva ammesso che la proprietà stava pensando al rientro di Totti nel club.

L’ex numero dieci ha confermato che “le parti stanno continuando a dialogare sul tipo di ruolo pensato per Totti in società”.

Il retroscena della cena con Gasperini

In aggiunta, Totti ha svelato un retroscena significativo: “Sono andato a cena con Gasperini”. Un incontro informale che testimonia il coinvolgimento dell’allenatore nel percorso di valutazione del suo possibile ritorno.

Dialoghi in corso per il futuro

Totti ha partecipato all’evento Betsson a Milano in mattinata, confermando i dialoghi in corso con la proprietà per un suo ritorno in una veste diversa da quella di calciatore. L’intervista a Sky Sport ha ribadito la concretezza dei contatti e il clima positivo che li accompagna.

Si stanno valutando diverse ipotesi per il ruolo di Totti, che potrebbe oscillare tra una figura simbolica di rappresentanza e un incarico più operativo, con potenziali responsabilità anche sul mercato.