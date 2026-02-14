La sessione di allenamento femminile sul trampolino di Predazzo, in preparazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha visto emergere come protagoniste Eirin Maria Kvandal e Nika Prevc. Le due atlete hanno dimostrato una notevole condizione, alternandosi nelle posizioni di vertice durante le serie di salti. Kvandal ha iniziato con slancio, mentre Prevc ha saputo replicare nelle prove successive, confermando il suo eccellente stato di forma.

Le prestazioni delle atlete

Tra le italiane, Annika Sieff si è distinta, concludendo le serie di salti con piazzamenti di rilievo all'interno del gruppo azzurro.

Anche Martina Zanitzer ha ottenuto risultati positivi, mentre Jessica Malsiner ha mantenuto una posizione più arretrata. Martina Ambrosi non ha partecipato alla sessione, così come alcune delle principali favorite a livello internazionale.

Contesto dell'allenamento

L'allenamento ha messo in luce un'interessante sfida tra Kvandal e Prevc. La norvegese e la slovena si sono alternate nelle posizioni di testa, offrendo un confronto diretto che ha acceso l'attenzione in vista delle prossime competizioni ufficiali. La loro competitività ha confermato la presenza di atlete di alto livello tra le protagoniste.

Le italiane in evidenza

Per quanto riguarda le azzurre, Annika Sieff ha mostrato progressi incoraggianti, caratterizzati da una performance costante.

Anche Martina Zanitzer ha fornito segnali positivi, sebbene Jessica Malsiner si sia posizionata più indietro. L'assenza di Martina Ambrosi e di altre favorite ha permesso una valutazione più ampia dello stato di forma delle atlete in gara.