Milano Cortina 2026 entra nel vivo con una giornata ricca di appuntamenti sportivi. Si parte alle 9.05 con la sfida femminile di curling Italia-Cina allo Stadio Olimpico di Cortina, seguita dal gigante maschile. In campo anche Arianna Fontana e, tra le attese del giorno, Flora Tabanelli.

Mattino di curling e programma in corso

Alle 9.05 prende il via l’incontro femminile di curling tra Italia e Cina. Le azzurre – Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Mathis – tornano sul ghiaccio per il terzo impegno del round robin.

In apertura, la Cina ha il martello, ovvero l’ultimo tiro dell’end. Il primo end si chiude con un errore cinese: Wang Riu, troppo lenta, lascia la stone italiana nei cerchi e concede il punto all’Italia. Nel secondo end, le azzurre hanno per la prima volta l’ultimo tiro a disposizione.

Il gigante maschile e le azzurre in gara

Il liveblog prosegue con il gigante maschile, mentre cresce l’attesa per le performance delle azzurre. Arianna Fontana torna protagonista e, secondo il calendario delle gare, è attesa in pista nel pomeriggio con i 1.000 metri femminili e la staffetta femminile 3.000 metri. Anche Flora Tabanelli è tra le protagoniste attese, dopo il suo ritorno in gara e la convocazione per lo sci freestyle.

Flora Tabanelli: il ritorno dopo l'infortunio

Flora Tabanelli, reduce da un infortunio al legamento crociato anteriore patito a novembre, ha ripreso ad allenarsi in gruppo già a fine gennaio, partecipando a una sessione di freeski a Laax (Svizzera) con la squadra azzurra. Il suo rientro è stato confermato anche nella lista dei convocati per le gare di sci freestyle alle Olimpiadi, dove figura tra le atlete di punta nelle specialità Big Air e Slopestyle.

Arianna Fontana: il programma di oggi

Arianna Fontana, portabandiera dell’Italia alla cerimonia d’apertura, è attesa oggi in due gare: i 1.000 metri femminili e la staffetta femminile 3.000 metri. Il suo ritorno in pista è tra i momenti più attesi della giornata, con la speranza di aggiungere altre medaglie al suo straordinario palmarès.