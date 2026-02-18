Martina Peterlini ha concluso la sua avventura olimpica nello slalom speciale con un risultato curioso e significativo: ha realizzato lo stesso tempo complessivo di Lara Della Mea, 1’42”13, chiudendo entrambe appena fuori dalla top ten. La trentina ha commentato la sua prova, sottolineando un buon avvio ma un calo nell’ultimo tratto.

Le sensazioni della seconda manche

“Partita bene, purtroppo nell’ultimo settore mi sono un po’ addormentata, ci ero entrata proprio addormentata. Ora riguarderò la manche della Moltzan per capire dove ho preso quei cinque decimi di troppo.

L’atteggiamento era quello giusto, speriamo di recuperare ancora un po’” ha spiegato Peterlini, evidenziando la volontà di analizzare la manche di Paula Moltzan per individuare i margini di miglioramento.

Il valore del risultato e il clima di squadra

La slalomista ha poi aggiunto: “Bello aver fatto lo stesso tempo di Lara. Voglio ricordare che quest’anno manca Marta Rossetti che è qui oggi. Siamo una bella squadra, siamo affiatate”. Le sue parole mettono in luce non solo la soddisfazione per la prestazione, ma anche il senso di coesione all’interno del gruppo azzurro.

Contesto della gara

Lo slalom speciale femminile, ultima gara dello sci alpino, ha visto in pista tre azzurre: Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker.

La prima manche si è disputata alle ore 10:00, la seconda alle 13:30, sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Mikaela Shiffrin ha dominato la prima manche con il miglior tempo, mentre Della Mea e Peterlini si sono piazzate rispettivamente con ritardi di +2"01 e +2"54 rispetto alla statunitense, confermando le difficoltà nel contendere le posizioni di vertice ma mostrando comunque una prova solida e compatta da parte delle italiane.