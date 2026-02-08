La domenica delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 si accende con il bronzo conquistato da Lucia Dalmasso nello snowboard gigante parallelo femminile.

Snowboard: Dalmasso sul podio

Nel gigante parallelo femminile di snowboard, Lucia Dalmasso regala all’Italia una medaglia di bronzo, superando Elisa Caffont in una sfida tutta azzurra. La rimonta decisiva nella parte bassa del tracciato le vale il terzo gradino del podio, con un margine di soli 11 centesimi. Un risultato che conferma la competitività delle azzurre in questa disciplina.

Un pomeriggio ricco di emozioni

La giornata di gare di domenica 8 febbraio ha regalato forti emozioni agli appassionati italiani. Dalmasso ha brillato nello snowboard, portando a casa una preziosa medaglia per la squadra azzurra. Il clima è rovente e le speranze di altre medaglie restano vive per il prosieguo delle Olimpiadi.

Il contesto delle gare

Il programma della giornata prevedeva numerose discipline in gara, tra cui snowboard, sci alpino, biathlon, pattinaggio di velocità, slittino, curling e pattinaggio di figura a squadre. In particolare, lo snowboard gigante parallelo femminile si è disputato a Livigno con qualificazioni al mattino e finali nel primo pomeriggio.