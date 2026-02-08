Milano‑Cortina 2026 ha inaugurato un avvio promettente per l’Italia. Al termine della prima giornata di competizioni, la squadra azzurra si posiziona al secondo posto nel medagliere, forte di un oro, un argento e tre bronzi, per un totale di cinque medaglie. La Norvegia guida la classifica provvisoria con due ori, un argento e due bronzi.

Il bilancio della prima giornata

Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 hanno preso il via con la cerimonia inaugurale venerdì 6 febbraio. Le prime medaglie sono state assegnate il giorno seguente, sabato 7.

In questa giornata inaugurale, l’Italia ha ottenuto un oro, un argento e un bronzo. Un ulteriore bronzo conquistato nella giornata successiva ha portato il totale dei podi azzurri a cinque.

La classifica aggiornata

Nel medagliere aggiornato, la Norvegia è in testa con due ori, un argento e due bronzi (cinque medaglie totali). L’Italia segue da vicino con un oro, un argento e tre bronzi (altrettante cinque medaglie). Al terzo posto si colloca il Giappone con un oro, un argento e un bronzo (tre medaglie). Seguono Austria e Svezia, entrambe con un oro e un argento (due medaglie ciascuna). Complessivamente, sono state assegnate nove medaglie d’oro, nove d’argento e nove di bronzo, per un totale di ventisette podi.

Contesto e numeri dei Giochi

Questa edizione delle Olimpiadi Invernali prevede l’assegnazione di 116 titoli, distribuiti in 54 gare maschili, 50 femminili e 12 miste. L’Italia ha convocato un contingente di 196 atleti, di cui 109 uomini e 87 donne, stabilendo un nuovo record per la spedizione azzurra. Nella precedente edizione di Pechino 2022, l’Italia aveva concluso al tredicesimo posto, conquistando diciassette medaglie (due ori, sette argenti e otto bronzi).

Le prime medaglie azzurre

Le prime medaglie italiane sono state ottenute grazie all’oro di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio di velocità. L’argento è arrivato da Giovanni Franzoni, mentre il bronzo nella discesa libera maschile è stato conquistato da Dominik Paris. Nella giornata successiva, Sofia Goggia ha aggiunto un bronzo nella discesa libera femminile, completando così la sua collezione olimpica in questa disciplina.