L'Italia scende in campo oggi a Lille contro la Francia, per la terza giornata del Sei Nazioni 2026. L'appuntamento è allo Stade Pierre‑Mauroy con calcio d’inizio alle 16.10. La partita chiude il turno inaugurale, iniziato sabato con gli incontri Inghilterra‑Irlanda e Galles‑Scozia.

Formazioni ufficiali e scelte di Quesada

Il commissario tecnico Gonzalo Quesada presenta una formazione quasi invariata rispetto a quella vista a Dublino. Rientra Ange Capuozzo nel ruolo di estremo, mentre Louis Lynagh torna nella sua posizione naturale. In mediana, Alessandro Fusco affianca Paolo Garbisi.

La coppia di flanker è confermata con Michele Lamaro e Manuel Zuliani. La prima linea è composta da Danilo Fischetti, Giacomo Nicotera e Simone Ferrari, con Lorenzo Cannone e Andrea Zambonin in seconda linea.

Contesto e obiettivi

Gli Azzurri arrivano a questa sfida dopo aver sfiorato il pareggio in Irlanda la settimana scorsa. L'obiettivo è conquistare un risultato di prestigio contro la squadra favorita per la vittoria del torneo. Il match, valido per la terza giornata, rappresenta un banco di prova importante per la crescita della squadra italiana.

Trasmissione e contesto televisivo

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Il pre‑partita inizierà alle 15.30.

OA Sport offrirà una diretta testuale minuto per minuto dell'evento.

Precedenti e continuità

Questo incontro segna il cinquantesimo confronto tra Italia e Francia nel torneo. Due anni fa, proprio a Lille, gli Azzurri sfiorarono il pareggio con un palo colpito da Paolo Garbisi nell’ultima azione del match, che si concluse sul 13‑13.