Sono trascorsi ventidue anni da quando Marco Pantani, il ‘Pirata’, ci ha lasciati il 14 febbraio 2004, all’età di trentaquattro anni, in una camera d’albergo. Il suo ricordo, tuttavia, continua a vivere nei cuori di chi lo ha amato, tra imprese leggendarie e un affetto che non si è mai affievolito.

Un campione che ha segnato un’epoca

Pantani è rimasto nella memoria collettiva per la sua rimonta a Oropa, il ribaltone al Tour de France e la memorabile doppietta Giro d’Italia–Tour de France nel 1998. Questa impresa lo ha consacrato come uno degli scalatori più forti di sempre.

La sua bandana, i suoi attacchi in salita e la sua capacità di trascinare le folle lo hanno reso un totem dello sport italiano.

La fine prematura e i dubbi che restano

La carriera di Pantani subì un duro colpo con l’esclusione dal Giro d’Italia del 1999 per valori di ematocrito superiori al consentito. Dopo quella sospensione, non riuscì più a ritrovare la forma di un tempo, se non in due exploit al Tour de France 2000, sul Mont Ventoux e a Courchevel. Partecipò al Giro d’Italia nel 2003, pochi mesi prima di scomparire.

La sua morte, avvenuta in una stanza d’albergo, ha lasciato aperti molti interrogativi. La famiglia ha sempre cercato la verità, e l’affetto nei confronti del campione è rimasto vivissimo anche a distanza di decenni.

Il contesto della scomparsa e il ricordo

Pantani fu trovato morto nella stanza D5 del residence “Le Rose” di Rimini, il 14 febbraio 2004, a causa di un edema polmonare e cerebrale conseguente a un’overdose di cocaina e psicofarmaci. Le indagini successive, aperte e chiuse più volte, non hanno mai fornito risposte definitive, alimentando il mistero sulla sua fine.

Il suo ricordo, però, non è mai venuto meno: monumenti, commemorazioni, eventi sportivi e l’affetto dei tifosi continuano a mantenerlo vivo nella memoria collettiva, testimoniando l'indelebile impatto del Pirata sul ciclismo e sullo sport italiano.