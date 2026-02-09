La sciatrice azzurra Marta Bassino sta attraversando una fase di recupero a seguito di un infortunio che ne ha imposto lo stop. Presente a Cortina nel suo ruolo di Ambassador dell’Italia Team, Bassino segue con attenzione le competizioni delle sue compagne, fornendo al contempo aggiornamenti sul suo stato di salute.

Il percorso di riabilitazione e il supporto alla squadra

Bassino ha comunicato che il suo recupero sta procedendo secondo i piani, sotto la supervisione di uno staff medico qualificato. La sciatrice sta seguendo un rigoroso programma di riabilitazione.

Sebbene debba ancora attendere prima di poter tornare a calcare le piste da sci, Bassino dimostra una ferma determinazione nel proseguire il suo percorso con la dovuta pazienza. Il suo incarico come Ambassador le consente di rimanere a stretto contatto con la squadra, assaporando da vicino l’emozione delle competizioni.

La vicinanza alle atlete a Cortina

In veste di Ambassador, la sciatrice partecipa attivamente agli eventi in programma a Cortina, offrendo il suo sostegno alle compagne e mantenendo un solido legame con il mondo dello sci. Il suo impegno nel seguire da vicino le vicende della squadra e nel condividere la propria esperienza di recupero si configura come un significativo esempio di resilienza e di profonda vicinanza allo sport che ama.