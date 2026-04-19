Ben Shelton si è aggiudicato il prestigioso torneo ATP 500 di Monaco, superando in finale l'azzurro Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 7-5. La sfida, disputata sul campo del MTTC Iphitos di Monaco di Baviera, ha visto il tennista italiano affrontare un avvio di partita particolarmente impegnativo, che ha condizionato l'esito del primo set.

Nelle fasi iniziali dell'incontro, Cobolli ha infatti concesso due break all'avversario, permettendo a Shelton di prendere rapidamente il controllo e chiudere la prima frazione di gioco con un netto 6-2. Il numero sei del mondo ha dimostrato fin da subito una grande solidità, sfruttando ogni occasione per imporre il proprio ritmo.

Il secondo parziale ha offerto uno spettacolo più equilibrato e combattuto, con Cobolli capace di tenere testa a Shelton e di mantenere il punteggio in parità fino al 5-5. Tuttavia, proprio nel momento cruciale del set, il tennista romano ha ceduto nuovamente il servizio, spianando la strada al suo avversario. Shelton non ha esitato a capitalizzare l'opportunità, chiudendo il match con un 7-5 che ha sigillato la sua vittoria nel torneo.

Il percorso di Flavio Cobolli nel torneo

Flavio Cobolli è stato senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione degli Internazionali di Tennis di Baviera. Il suo cammino verso la finale è stato caratterizzato da prestazioni di alto livello, culminate con l'eliminazione del detentore del titolo, Alexander Zverev, in una combattuta semifinale.

L'azzurro ha mostrato grande determinazione e un tennis efficace per tutta la durata della competizione.

Nonostante la sconfitta nell'atto conclusivo, la partecipazione alla finale contro un avversario del calibro di Shelton rappresenta un importante traguardo per Cobolli. Questo risultato conferma la sua crescita nel circuito maggiore e la sua capacità di competere con i migliori giocatori a livello internazionale, lasciando intravedere un futuro promettente.

Il torneo di Monaco: contesto e protagonisti

L'edizione 2026 degli Internazionali di Tennis di Baviera, parte integrante del circuito ATP Tour 500, si è svolta dal 13 al 19 aprile. I campi in terra battuta del MTTC Iphitos di Monaco di Baviera hanno ospitato una settimana di grande tennis, attirando alcuni dei migliori talenti del panorama mondiale.

Il torneo ha visto la partecipazione di giocatori di spicco, tra cui il già citato Alexander Zverev e il vincitore Ben Shelton, che con questa vittoria rafforza ulteriormente la sua posizione tra i primi dieci del ranking mondiale. Per Cobolli, la finale raggiunta in un evento di tale prestigio costituisce un significativo passo avanti nella sua carriera, mentre Shelton aggiunge un nuovo e importante trofeo alla sua bacheca, consolidando il suo ottimo stato di forma in questa stagione.