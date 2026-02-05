Giovedì mattina a Bormio si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, sulla pista Stelvio. L'evento, con partenza prevista alle ore 11.30, sarà seguito in diretta testuale.

La seconda prova cronometrata sulla Stelvio

La seconda prova cronometrata della discesa maschile è in programma giovedì 5 febbraio alle ore 11.30 sulla Stelvio di Bormio. Questa sessione è fondamentale per affinare la conoscenza della pista in vista della gara di sabato.

Il contesto dopo la prima prova

Nella prima prova cronometrata, l'americano Ryan Cochran‑Siegle ha registrato il miglior tempo in 1’56"08. Alle sue spalle si è posizionato Giovanni Franzoni, staccato di 16 centesimi, mentre Dominik Paris ha concluso in quinta posizione a 94 centesimi dal leader. Marco Odermatt è terzo a 40 centesimi, seguito da Alexis Monney a 66 centesimi.

Franzoni ha espresso soddisfazione: “Mi sento bene, un po’ stanco dopo Crans Montana ma ho recuperato al meglio. Mi sono goduto questa prova, è stato un po’ strano oggi perché è diverso dal solito, ma gareggiare in Italia è speciale e amo questa pista. La neve sta migliorando, mi sembra un fondo più facile di altre volte, per i training va benissimo così, spero sia più ghiacciata per la gara.”

Paris ha aggiunto: “È sempre bello essere qua sulla Stelvio.

La pista non è ancora in condizioni perfette, ma c’è tempo prima della gara. Le condizioni cambiano lungo il tracciato ma è stato importante fare questa prima prova. Mi sento già pronto per sabato.”

Pettorali, streaming e contesto azzurro

Saranno cinque gli azzurri al via nella seconda prova: Mattia Casse (pettorale 5), Giovanni Franzoni (11), Florian Schieder (12), Dominik Paris (13) e Christof Innerhofer (24). La diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus e HBO Max.

La prima prova ha fornito indicazioni incoraggianti per l'Italia: Franzoni secondo, Paris quinto, con altri azzurri come Casse, Innerhofer e Schieder nelle posizioni dalla tredicesima alla quindicesima. L'obiettivo è proseguire il lavoro di adattamento alla Stelvio in vista della gara di sabato.