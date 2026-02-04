Tomas‑Llorenç Guarino Sabaté, sei volte campione di Spagna e al debutto olimpico, ha affrontato una complessa situazione legata alla musica del suo programma corto a una settimana dall’inizio delle Olimpiadi di Milano‑Cortina. La colonna sonora scelta, tratta dalla saga dei Minions, era inizialmente al centro di una questione di autorizzazione per motivi di copyright, nonostante l’atleta avesse seguito scrupolosamente tutte le procedure previste.

Il caso e la comunicazione

Il 26enne pattinatore catalano aveva gareggiato per l’intera stagione con un programma ispirato ai Minions, caratterizzato da un costume giallo e salopette blu, elemento che era diventato un tratto distintivo della sua identità artistica.

Pochi giorni prima dell’inaugurazione olimpica, è stato informato che la musica non avrebbe potuto essere utilizzata. “Scoprirlo così tardi è stato incredibilmente deludente”, aveva comunicato sui social, promettendo tuttavia di affrontare la situazione “a testa alta, pattini allacciati e via verso una nuova coreografia”.

Sviluppi successivi

Successivamente, fonti aggiornate hanno indicato che Universal ha concesso il permesso per l’uso della musica dei Minions. Questo importante sviluppo ha permesso a Guarino Sabaté di mantenere la possibilità di utilizzare la colonna sonora originariamente scelta per il suo programma corto, scongiurando la necessità di un cambio all’ultimo minuto.

Tempistiche e contesto

La notizia relativa alla questione sui diritti musicali è emersa a pochi giorni dall’inizio dei Giochi. Guarino Sabaté è atteso in gara nello short program a squadre il 7 febbraio, seguito dalla gara individuale il 10, con la finale prevista per il 13. L’atleta aveva già inoltrato la musica tramite il sistema ClicknClear dell’ISU durante l’estate, seguendo il consueto iter.

Autorizzazione musicale

La musica dei Minions era stata inizialmente vietata poiché Universal Pictures, titolare dei diritti, non aveva concesso l’autorizzazione necessaria. Tuttavia, con il permesso successivamente ottenuto, il programma corto di Guarino Sabaté può proseguire come originariamente previsto, senza modifiche alla scelta musicale.

Guarino Sabaté aveva seguito tutte le procedure richieste, e la notizia del potenziale divieto era giunta “solo pochi giorni prima dell’inaugurazione olimpica”. L’ISU ha dichiarato di essere a conoscenza della situazione, sottolineando come le autorizzazioni musicali rappresentino una delle sfide più complesse negli sport artistici, richiedendo attenzione e tempestività nella gestione dei diritti.