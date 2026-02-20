Jonathan Milan ha conquistato la quinta tappa dell’UAE Tour, tagliando per primo il traguardo di Hamdan Bin Mohammed Smart University grazie a uno sprint potente negli ultimi duecento metri. Il corridore ha preceduto Erlend Blikra e Matteo Malucelli. Questo successo, il secondo consecutivo, conferma il suo eccellente stato di forma e la sua abilità nello sfruttare al meglio il supporto del team.

La tattica vincente e le dichiarazioni del protagonista

Il ciclista friulano ha rivelato di aver puntato sulla conoscenza del percorso, ricordando il secondo posto ottenuto nella stessa tappa l’anno precedente.

Ha quindi sottolineato l’importanza di affrontare le curve finali nelle prime posizioni. Milan ha elogiato il lavoro dei compagni di squadra: “I miei compagni di squadra hanno gestito molto bene la situazione per tutto il giorno, anche alla fine, quando c’è stato un po’ di caos. Siamo comunque riusciti a restare uniti e loro sono riusciti a posizionarmi in modo che potessi trovare una buona traiettoria per lo sprint”.

Prospettive per la tappa finale

Guardando alla conclusione della competizione, Milan ha aggiunto: “Dopo un grande sforzo da parte dei ragazzi durante tutta la giornata, bisogna trovare il modo di portare a casa un risultato. Non posso stare lì seduto a guardare gli altri velocisti, quindi voglio ottenere il miglior risultato possibile per loro.

Sono davvero felice di questa vittoria e ho un’altra opportunità nella tappa finale, quindi domenica darò il massimo”.

Conferma del dominio nelle volate

La vittoria odierna consolida il dominio di Jonathan Milan nelle volate dell’UAE Tour. Si tratta del secondo successo consecutivo, dopo quello ottenuto nella quarta tappa a Fujairah, dove aveva superato Ethan Vernon e il fratello Matteo, quest’ultimo salito sul podio per la prima volta in una volata WorldTour. Anche in quella circostanza, il team aveva svolto un lavoro impeccabile per neutralizzare la fuga e preparare al meglio lo sprint decisivo.