Tommaso Giacomel tornerà in gara a marzo, subito dopo le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. L’atleta affronterà le ultime sette prove della Coppa del Mondo di biathlon, con l'obiettivo di confermarsi tra i protagonisti della stagione e di ottenere risultati di rilievo nelle tappe conclusive.

Il contesto e la situazione in classifica

La stagione di Coppa del Mondo si è interrotta dopo quattordici delle ventuno gare individuali previste, in concomitanza con le Olimpiadi. Al rientro, Giacomel si trova nelle posizioni di vertice della classifica generale.

Nelle graduatorie di specialità, l’azzurro è in lotta per i pettorali delle diverse discipline, tra cui sprint, pursuit e mass start, grazie ai risultati ottenuti nella prima parte della stagione.

Il calendario delle ultime tappe

Il programma prevede tre tappe consecutive:

Kontiolahti (Finlandia) : venerdì 6 marzo (20 km individuale maschile) e domenica 8 marzo (15 km mass start maschile).

: venerdì 6 marzo (20 km individuale maschile) e domenica 8 marzo (15 km mass start maschile). Otepää (Estonia) : giovedì 12 marzo (10 km sprint maschile) e sabato 14 marzo (12,5 km pursuit maschile).

: giovedì 12 marzo (10 km sprint maschile) e sabato 14 marzo (12,5 km pursuit maschile). Oslo Holmenkollen (Norvegia): venerdì 20 marzo (10 km sprint maschile), sabato 21 marzo (12,5 km pursuit maschile) e domenica 22 marzo (15 km mass start maschile).

Obiettivi e prospettive

Giacomel dovrà massimizzare il suo rendimento nelle ultime sette gare, sfruttando le sue solide posizioni nelle varie specialità.

Le tappe finali rappresentano un’occasione decisiva per consolidare la sua stagione e puntare a un piazzamento di prestigio nella classifica generale.

La stagione dell'azzurro

Giacomel ha già dimostrato in questa stagione una forma eccellente, con vittorie e podi che lo hanno proiettato tra i migliori della Coppa del Mondo. La sua costanza nei risultati lo rende uno dei protagonisti più attesi nelle tappe finali del circuito.