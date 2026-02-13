Sabato 14 febbraio, in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, si preannuncia una giornata ricca di competizioni con otto titoli in palio. Il programma prevede numerose fasi a gironi e prove cronometrate, con copertura televisiva e streaming su diversi canali.

Le finali in programma

Tra le gare che assegneranno medaglie spiccano la staffetta femminile di sci di fondo, le dual moguls femminili di sci freestyle, lo slalom gigante maschile di sci alpino, la sprint femminile di biathlon, i 500 metri maschili di speed skating, l’individuale femminile di skeleton, il trampolino grande maschile di salto con gli sci e i 1500 metri maschili di short track.

Altre competizioni e fasi preliminari

Oltre alle finali, proseguono le fasi a gironi dei tornei di hockey su ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile. Si concludono inoltre i quarti di finale dell’hockey su ghiaccio femminile e si svolgono le prove cronometrate del bob a due maschile e del monobob femminile.

Dove seguire le gare

La diretta televisiva sarà trasmessa da Rai 2 HD (dalle 9.00 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 23.40) e Rai Sport HD (dalle 10.30 alle 14.10, dalle 16.40 alle 19.30 e dalle 20.10 alle 23.40). In streaming, le competizioni saranno disponibili su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 (dalle 9.00 alle 23.50), Eurosport 2 (dalle 12.15 alle 15.25 e dalle 18.00 alle 23.40) e DAZN.

La diretta testuale è a cura di OA Sport.

Programma dettagliato della giornata

La giornata sportiva inizia alle 9.00 con i salti di prova 4-5-6 del trampolino grande femminile di salto con gli sci. Alle 9.05 prendono il via le gare di curling femminile (fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone). Alle 10.00 si svolgono la prova cronometrata 5-6 del monobob femminile e la prima manche dello slalom gigante maschile. Dalle 10.30 iniziano le dual moguls femminili con sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali per il bronzo e l’oro.

Alle 12.00 è in programma la staffetta 4×7,5 km femminile di sci di fondo. Alle 12.10 si disputano due partite di hockey su ghiaccio maschile (Svezia-Slovacchia e Germania-Lettonia).

Alle 12.30 si tiene la prova cronometrata 5-6 del bob a due maschile. La seconda manche dello slalom gigante maschile è prevista alle 13.30.

Alle 14.05 si svolgono le gare di curling maschile (fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina, Svizzera-Canada, Germania-USA). Alle 14.45 inizia la sprint 7,5 km femminile di biathlon. Alle 16.00 si disputano i quarti di finale del team pursuit femminile di speed skating e i 500 m maschili di speed skating.

Alle 16.40 si giocano due partite di hockey su ghiaccio (maschile: Italia-Finlandia; femminile: quarto di finale 3, Canada-Germania). Alle 17.00 si tiene il trial round del trampolino grande maschile di salto con gli sci. Alle 18.00 è in programma la terza manche della gara femminile di skeleton, seguita alle 18.45 dal primo turno del trampolino grande maschile.

Alle 19.05 si disputano altre partite di curling femminile (Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA). Alle 19.30 iniziano le qualificazioni (prima manche) del big air femminile di sci freestyle, mentre alle 19.35 si svolge la quarta manche della gara femminile di skeleton. Alle 19.57 è in programma la finale del trampolino grande maschile.

La serata prosegue con le qualificazioni (seconda e terza manche) del big air femminile (20.15 e 21.00), i quarti di finale dei 1500 m maschili di short track (20.15), le batterie dei 1000 m femminili di short track (21.01), le semifinali e finali A e B dei 1500 m maschili (21.49 e 22.05), e le semifinali della staffetta 3000 m femminile di short track (22.05), con la finale A dei 1500 m maschili alle 22.42.

Calendario e conferme

Il calendario completo della giornata è confermato da diverse fonti, che indicano per sabato 14 febbraio otto medaglie d’oro in palio. Tra queste figurano lo slalom gigante maschile, la sprint femminile di biathlon, la staffetta femminile di sci di fondo, le dual moguls femminili, i 500 m maschili di speed skating, la gara femminile di skeleton, il trampolino grande maschile e lo short track maschile, con orari in linea con quelli riportati.