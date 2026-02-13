Michela Moioli ha conquistato la medaglia di bronzo nello snowboardcross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un risultato di grande valore, arrivato a soli due giorni da un trauma facciale che aveva destato preoccupazione. Il podio assume un significato particolare per la campionessa bergamasca, che ha espresso gratitudine a squadra, medici, famiglia e a se stessa per la tenacia dimostrata.

Una rimonta da campionessa

La competizione si è svolta a Livigno, dove la Moioli ha affrontato la big final con notevole determinazione. Dopo una partenza cauta, ha saputo leggere con lucidità le linee di gara, attuando una progressiva rimonta fino a conquistare il terzo posto, posizione difesa con successo fino al traguardo.

Una prestazione che ha messo in luce la sua esperienza, la sua capacità di gestione e il suo carattere, nonostante le difficoltà affrontate nei giorni precedenti.

Il valore della medaglia

Ai microfoni della Rai, la Moioli ha commentato: “Guarda il sorriso, è quello che conta. È stata tosta ma voglio ringraziare la mia squadra e soprattutto tutti i medici perché sono riusciti a rimettermi in piedi. Grazie a loro sono riuscita a essere qui oggi. Grazie alla mia famiglia e a me stessa perché ci ho creduto fino in fondo”. Ha aggiunto: “Collezione completata, ma ogni medaglia ha la sua storia e questa ha un significato particolare. Quest’Olimpiade l’abbiamo sognata da tanti anni, ed esserci oggi con questa medaglia al collo lo sognavo, ma in certi momenti non ci credevo più.

Sono tanto orgogliosa di me”.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni, visibilmente commosso, ha dichiarato: “Michela riesce sempre a stupirci. È stata grandiosa, perché abbiamo fatto due ore all’ospedale di Sondalo, ha la faccia che sembra una groviera, però oggi è stata la numero uno. Ha fatto un numero. L’obiettivo per lo snowboard italiano era di almeno una medaglia e l’abbiamo ottenuta”.

Carriera e resilienza

Il bronzo di Moioli segna la terza medaglia olimpica consecutiva nella sua carriera: oro individuale a PyeongChang 2018, argento a squadre a Pechino 2022 e ora questo bronzo individuale a Milano Cortina 2026. Un traguardo che suggella una carriera straordinaria e testimonia la sua resilienza e determinazione.

La rimonta in finale, costruita con tenacia giro dopo giro, è stata la risposta più forte alle avversità vissute nei giorni precedenti, culminate in una caduta durante un allenamento che aveva provocato escoriazioni e lividi sul volto. Nonostante il dolore, Moioli ha saputo trasformare le difficoltà in forza, regalando all’Italia un altro momento di gloria sportiva.

Un bronzo extralusso

La rimonta in finale è stata descritta come una “medaglia extralusso”, frutto di una grande prestazione sia in semifinale sia nella gara decisiva. La campionessa ha chiuso dietro all’australiana Baff (oro) e alla ceca Adamczykova (argento), in una giornata memorabile per lo sport italiano. Le due rimonte, in semifinale e in finale, hanno permesso alla campionessa di salire sul podio, nonostante la caduta avvenuta a 48 ore dalla competizione.

Questi elementi confermano che il bronzo di Milano Cortina 2026 non è solo un risultato sportivo, ma un simbolo di forza, resilienza e passione, destinato a rimanere nella memoria dello sport italiano.