Le azzurre dello sci alpino si sono allenate oggi a Cortina d’Ampezzo in preparazione del Super‑G femminile, in programma domani sull’Olimpia delle Tofane. L’evento vedrà la presenza attesa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Allenamenti in vista del Super‑G

Oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, le atlete hanno svolto le ultime sessioni di allenamento. Sofia Goggia e Federica Brignone si sono concentrate sulle prove dei pali di gigante, in vista della gara di domenica. Elena Curtoni e Laura Pirovano, invece, hanno lavorato specificamente sul Super‑G, disciplina che segna l’ultimo impegno olimpico per loro.

Domani, il quartetto azzurro gareggerà davanti al Presidente Mattarella.

Protagoniste e obiettivi

Sofia Goggia, detentrice del bronzo olimpico, e Federica Brignone, galvanizzata dal decimo posto nella discesa libera, hanno effettuato esercitazioni tecniche sul tracciato di gigante. Laura Pirovano, sesta nella discesa libera di domenica e terza nella combinata a squadre, ha confermato il suo ottimo feeling con la pista dell’Olimpia delle Tofane. Elena Curtoni, esclusa dalla discesa libera e dalla combinata, punta a un riscatto nella disciplina del Super‑G, in cui vanta sette podi in Coppa del Mondo, inclusa una vittoria ottenuta proprio a Cortina quattro anni fa.

Ultima sfida veloce delle Olimpiadi

Il Super‑G femminile rappresenta l’ultima gara valida per le discipline veloci dello sci alpino ai Giochi di Milano‑Cortina 2026. L’allenamento odierno delle azzurre testimonia la competitività del gruppo, determinato a chiudere la propria avventura olimpica con un risultato di prestigio.