Mercoledì 18 febbraio, l'Italia di curling maschile scenderà in campo contro il Canada. L'incontro si inserisce nell'undicesima sessione del round robin dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La partita è fissata per le ore 14.05 e riveste un'importanza cruciale per gli azzurri. Dopo aver conquistato tre vittorie nelle prime sei gare, la squadra italiana necessita di tre successi consecutivi per alimentare le speranze di qualificazione alle semifinali.

Diretta televisiva e streaming

L'appuntamento con il match Italia-Canada sarà trasmesso in diretta televisiva su RaiSportHD, con inizio della copertura a partire dalle ore 14.30.

Parallelamente, sarà possibile seguire l'evento in streaming su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale dell'incontro.

Contesto e prospettive del team azzurro

Il team italiano, guidato da Joel Retornaz, affronterà in precedenza gli Stati Uniti in uno scontro diretto dal peso decisivo. Successivamente, gli azzurri si misureranno con il Canada, una squadra che ha iniziato il torneo con un solido bilancio di cinque vittorie a fronte di una sola sconfitta. L'obiettivo primario è mantenere vive le possibilità di accedere alle semifinali, in attesa dell'ultimo e impegnativo confronto contro la Svizzera, compagine attualmente imbattuta nel torneo.

Palinsesto olimpico

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono trasmesse sui canali Rai, con particolare riferimento a Rai 2 HD e Rai Sport HD. L'offerta televisiva si completa con le piattaforme a pagamento, tra cui Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision, Prime Video Channels ed Eurosport. Lo streaming delle competizioni è accessibile anche tramite Rai Play, previa registrazione degli utenti.