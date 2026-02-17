Mercoledì 18 febbraio segna il quinto giorno del programma di short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare si svolgeranno in serata presso l’Arena di Milano. Per l’Italia, l’attenzione sarà focalizzata su Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini impegnati nei 500 metri maschili. Parallelamente, la staffetta femminile, guidata da Arianna Fontana, cercherà un risultato di prestigio.

Programma delle competizioni

La sessione serale inizierà alle ore 20:15 con i quarti di finale dei 500 metri maschili. A seguire, le semifinali sono previste alle ore 20:42.

La staffetta femminile italiana disputerà la Finale B alle ore 20:50, mentre la Finale A è in programma alle ore 20:59. La chiusura della serata sarà affidata alle finali dei 500 metri maschili, con la Finale B alle ore 21:24 e la Finale A alle ore 21:29.

Modalità di visione

La copertura televisiva in diretta sarà offerta da Rai2. Per quanto riguarda lo streaming, le competizioni saranno accessibili su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport1 HD, DAZN e HBO Max. OA Sport garantirà inoltre una diretta live testuale per seguire ogni momento delle gare.

Atleti italiani in gara

Nei 500 metri maschili, gli azzurri Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini scenderanno sul ghiaccio con l'obiettivo di ottenere il massimo, dopo aver affrontato alcune difficoltà nei giorni precedenti.

Nella staffetta femminile, l'Italia confida nell'esperienza di Arianna Fontana. La campionessa è determinata a riscattarsi dopo la delusione nella finale dei 1000 metri e ad arricchire ulteriormente il suo eccezionale palmarès.

Il contesto delle gare

Il calendario completo delle competizioni di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si estende dal 10 al 20 febbraio, con le gare che si svolgono presso la Milano Ice Skating Arena. Il programma include competizioni maschili, femminili e miste. Le dirette televisive sono assicurate da Rai2 e RaiSport HD, mentre lo streaming è disponibile su Rai Play, Eurosport, Discovery+, DAZN e HBO Max. OA Sport completa l'offerta con una copertura testuale in tempo reale per ogni giornata di gara.