L’Italia si prepara a essere protagonista delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. L’evento, in programma dal 4 al 22 febbraio, vedrà la partecipazione di un contingente azzurro record di 196 atleti. Le competizioni si svolgeranno in diverse sedi, tra cui Bormio, che ospiterà la discesa libera maschile, una delle gare più attese.

Programma e numeri dell’edizione 2026

La cerimonia d’apertura è fissata per venerdì 6 febbraio, mentre la chiusura si terrà domenica 22. In totale saranno assegnati 116 titoli olimpici: 54 maschili, 50 femminili e 12 misti.

La delegazione italiana sarà composta da 109 uomini e 87 donne, superando il precedente primato di atleti convocati stabilito a Torino 2006.

Aspettative per la squadra azzurra

Particolare attenzione è rivolta agli atleti italiani che parteciperanno alle prime gare, inclusa la discesa libera maschile. Nomi come Giovanni Franzoni e Dominik Paris figurano tra i più attesi. L’obiettivo della squadra azzurra è migliorare il risultato ottenuto a Pechino 2022, dove l’Italia conquistò un totale di 17 medaglie: due ori, sette argenti e otto bronzi.

Novità nel programma olimpico

Milano‑Cortina 2026 segnerà anche l’esordio dello sci alpinismo nel programma olimpico, ampliando il ventaglio delle discipline in cui gli atleti potranno competere. L’attesa è alta per osservare le prestazioni degli azzurri nelle nuove specialità e nelle gare tradizionali.