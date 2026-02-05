Venerdì 6 febbraio, allo Stadio San Siro di Milano, si terrà la cerimonia d’apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. L’evento vedrà la partecipazione di una nutrita rappresentanza di capi di Stato, primi ministri e teste coronate provenienti da tutto il mondo.

La presenza dei leader mondiali

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente e dichiarerà ufficialmente aperti i Giochi. Al suo fianco, in tribuna, siederà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La delegazione statunitense includerà il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e l’ambasciatore Tilman Fertitta.

La presenza del presidente francese Emmanuel Macron rimane incerta a causa di questioni legate al protocollo di seduta.

Tra i leader europei, sono attesi quattordici presidenti della Repubblica, tra cui quelli di Germania, Albania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bosnia, Slovenia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Finlandia, Svizzera e Georgia. Saranno presenti anche otto primi ministri, inclusi quelli di Serbia, Grecia, Austria, Paesi Bassi, Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania.

Numerose saranno le teste coronate: la Principessa Anna del Regno Unito, accompagnata dal marito Timothy Laurence e dalla figlia Zara Tindall; il principe Alberto di Monaco con la moglie Charlene e i figli; Re Carlo Gustavo XVI e la Regina Silvia di Svezia; Re Willem‑Alexander dei Paesi Bassi con la figlia Amalia; Re Harald di Norvegia con la Regina Sonjia; la principessa Elisabetta del Belgio; Re Felipe VI di Spagna con la moglie Letizia e le figlie; l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani; il principe Faisal Bin Al Hussein di Giordania; e la consigliera di Stato cinese Shen Yiqina.

Diplomazia e spettacolo in un unico evento

La cerimonia d’apertura non sarà soltanto un momento sportivo, ma anche un’importante occasione diplomatica. Con oltre cinquanta leader mondiali presenti, l’evento si configura come una piattaforma ideale per incontri bilaterali e scambi informali, in un contesto internazionale particolarmente complesso.

Eventi collaterali e incontri istituzionali

Alla cerimonia parteciperà anche il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres. Nei giorni precedenti l’apertura ufficiale, sono in programma una cena per capi di Stato e di governo offerta dalla presidente del CIO Kirsty Coventry alla Fabbrica del Vapore, e l’inaugurazione di Casa Italia alla Triennale. Quest’ultima vedrà la partecipazione di Mattarella, Meloni e tredici ministri italiani.