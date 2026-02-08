Milano, 8 febbraio 2026 – Da ieri mattina sei operai sono al lavoro per ripristinare la ‘Casa dello Sport’ di via Piranesi, imbrattata nella notte tra venerdì e sabato con vernice rossa e la sigla dei ‘Guerrieri V_V’. La struttura, di proprietà di Sport e Salute, ospita la sede del Comitato regionale del Coni, diverse Federazioni sportive nazionali e la stessa Sport e Salute.

Chi, cosa e dove

La ‘Casa dello Sport’ è stata oggetto di un atto vandalico nella notte tra venerdì e sabato. Le pareti esterne e il logo del Comitato Olimpico sono stati imbrattati con vernice rossa e la firma ‘Guerrieri V_V’, attivisti eredi dei No Vax contrari a tutto, dai pagamenti digitali al 5G.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e l’identificazione dei responsabili.

I lavori di ripristino

Da ieri mattina sei operai sono impegnati nella pulizia e nel ripristino della facciata e dei loghi, con l’obiettivo di completare gli interventi entro la serata. Le operazioni proseguono senza sosta per restituire al più presto la struttura alla sua funzione istituzionale e simbolica.

L’atto vandalico

