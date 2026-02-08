Si è conclusa l’ultima prova cronometrata del singolo femminile di slittino in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. La competizione ha visto la tedesca Julia Taubitz emergere al comando, con l’atleta italiana Verena Hofer che si è posizionata a ridosso delle prime posizioni.

La manche decisiva

Nell’ultima discesa di prova, Julia Taubitz ha stabilito il miglior tempo fermando il cronometro a 52,750 secondi. Ha preceduto la connazionale Merle Malou Fraebel di 0,101 secondi. Al terzo posto si è classificata l’americana Summer Britcher, con un distacco di 0,422 secondi, seguita dall’austriaca Hannah Prock a 0,429 secondi.

Verena Hofer ha conquistato un eccellente quinto posto, a 0,458 secondi dalla vetta, precedendo di poco la canadese Embyr‑Lee Susko, sesta a 0,461 secondi. Più staccata, Sandra Robatscher ha terminato la prova in sedicesima posizione, a 0,779 secondi dalla leader.

Classifica della sesta prova cronometrata

La graduatoria della sesta prova cronometrata vede quindi Taubitz in prima posizione, seguita da Fraebel (seconda), Britcher (terza) e Prock (quarta). Verena Hofer si è piazzata quinta, con Susko sesta. Completano le prime posizioni Anna Berreiter (settima a 0,503 secondi), Lisa Schulte (ottava a 0,516 secondi) ed Elina Bota e Natalie Maag (nona a pari merito a 0,538 secondi). Sandra Robatscher occupa la sedicesima posizione.

Conferme dalle prove precedenti

Già nelle sessioni di prova precedenti, Verena Hofer aveva mostrato segnali incoraggianti. Nella prima manche cronometrata si era classificata settima, a 0,153 secondi dalla vetta, mentre nella seconda era salita al terzo posto, a 0,106 secondi, condividendo la posizione con la tedesca Anna Berreiter. Questi risultati confermano un trend di crescita costante per l’atleta azzurra, che è riuscita a migliorarsi progressivamente, inserendosi stabilmente tra le migliori interpreti della disciplina.