Michela Moioli ha completato la sua personale collezione olimpica conquistando la medaglia di bronzo nella finale dello snowboard cross femminile a Livigno. Visibilmente commossa sul podio, la campionessa ha dichiarato: “È stata lunga e difficile, e devo ringraziare la mia squadra se sono riuscita a ottenere questa medaglia. La collezione ora è completa e posso dire di essere molto orgogliosa di me stessa”.

Una gara segnata dalla resilienza

La vittoria giunge dopo una vigilia particolarmente complicata. Moioli aveva infatti subito una caduta durante la ricognizione del percorso, riportando un trauma facciale e alcune escoriazioni.

Nonostante l’infortunio, gli esami medici avevano confermato l’assenza di problemi tali da impedirle la partecipazione. “L’importante è essere qui tutta intera, mi hanno rimessa in sesto. Ho qualche graffio ma l’importante è esserci, divertirsi e dare il massimo”, aveva affermato prima della competizione.

Il valore simbolico della medaglia

Sul podio, Moioli ha aggiunto: “Ci ho creduto fino in fondo. Ogni medaglia ha la sua storia e questa è sicuramente un’Olimpiade particolare, l’ho tanto sognata ed esserci vuol dire tanto. Non ci credevo quasi più. Sono super orgogliosa e saluto mia nonna che mi ha seguito da casa”.

Il contesto della gara

La finale dello snowboard cross femminile si è svolta sulla pista di Livigno, con l’oro assegnato all’australiana Josie Baff e l’argento alla ceca Eva Adamczykova.

Moioli, già olimpionica a Pyeongchang 2018 e medaglia d’argento a squadre a Pechino 2022, ha così conquistato la sua terza medaglia olimpica in tre edizioni consecutive.

La sua rimonta è stata definita “clamorosa”: Moioli ha superato le avversarie curva dopo curva, dimostrando grande lucidità e determinazione. Particolarmente significativa è stata la semifinale, dove è passata dall’ultimo posto alla qualificazione per la big final.