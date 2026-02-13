Il 13 febbraio 2026 è stata una giornata significativa per l'Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina. Michela Moioli ha conquistato la medaglia di bronzo nello snowboard‑cross femminile, dimostrando grande determinazione nonostante un recente infortunio. Parallelamente, Davide Ghiotto ha gareggiato nei 10.000 metri di pattinaggio di velocità, mentre Tommaso Giacomel ha preso parte alla sprint maschile di biathlon.

Moioli: il bronzo dopo un infortunio

Nonostante una caduta in allenamento che le ha causato un trauma facciale, Michela Moioli è riuscita a tornare in gara e ad aggiudicarsi il bronzo nello snowboard‑cross.

La campionessa ha sottolineato l'importanza di esserci e di aver dato il massimo, pur non essendo al 100% della condizione fisica. Le sue parole evidenziano la resilienza e la determinazione che l'hanno contraddistinta.

Ghiotto e Giacomel: sfide individuali

Nel pattinaggio di velocità, Davide Ghiotto ha affrontato la impegnativa prova dei 10.000 metri, puntando a confermare la sua presenza sul podio, forte della sua consolidata esperienza olimpica e mondiale. La competizione ha richiesto un attento equilibrio tra aggressività e gestione delle energie.

Per quanto riguarda il biathlon, Tommaso Giacomel ha gareggiato nella sprint maschile con l'intento di riscattare una precedente prestazione individuale non pienamente soddisfacente.

La gara, tuttavia, non ha riservato soddisfazioni per l'atleta azzurro, che ha concluso al ventiduesimo posto, distante dal vincitore Quentin Fillon Maillet. Questo risultato ha compromesso le sue prospettive per la successiva gara di inseguimento.

Il contesto delle competizioni

La giornata olimpica ha visto in programma sette finali, con l'Italia protagonista in diverse discipline. Oltre allo snowboard‑cross, le attese erano rivolte anche al pattinaggio di velocità e al biathlon, settori in cui gli atleti italiani hanno cercato di ottenere risultati di rilievo.

La medaglia conquistata da Moioli rappresenta un importante segnale di forza e tenacia. Le performance di Ghiotto e Giacomel, d'altro canto, mettono in luce la difficoltà intrinseca nel mantenere un alto livello di competitività in un contesto olimpico così esigente.