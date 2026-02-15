Michela Moioli ha espresso sorpresa e soddisfazione per aver conquistato due medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026: l’argento nella prova a squadre miste e il bronzo nella gara individuale di snowboard cross. L’atleta ha riconosciuto l’importanza del supporto ricevuto, dichiarando: “Dopo gli ultimi anni, mai avrei creduto di prendere due medaglie, ma grazie al supporto di famiglia e tanti amici ce l’ho fatta e sono tanto orgogliosa di me stessa”.

Il percorso verso le due medaglie

Moioli ha evidenziato le differenze nell’approccio tra la gara individuale e quella a squadre: “Rispetto alla gara singola, cerco di pensare di avere un alleato con cui costruire insieme la gara.

Siamo stati bravi sin da stamattina a darci man forte l’uno con l’altra. A me piace rimontare”. Ha inoltre descritto l’andamento della prova individuale: “Avevamo batterie toste sin dai quarti di finale, però ci abbiamo creduto e turno dopo turno abbiamo costruito una gran gara e mi sono divertita a fare sorpassi”.

Un bilancio emotivo e sportivo

Le parole di Moioli riflettono non solo il risultato sportivo, ma anche un percorso personale segnato da difficoltà negli ultimi anni. Il doppio podio olimpico rappresenta un traguardo inatteso e carico di significato, reso possibile dal sostegno di chi le è stato vicino e dalla sua determinazione.

Il contesto delle medaglie

Il bronzo individuale nello snowboard cross femminile è arrivato il 13 febbraio 2026 al Livigno Snow Park, completando la collezione olimpica di Moioli: oro individuale a PyeongChang 2018, argento a squadre miste a Pechino 2022 e ora bronzo individuale a Milano‑Cortina 2026.

Questa medaglia ha contribuito alla diciottesima medaglia complessiva dell’Italia in questi Giochi, superando il bottino di Pechino 2022 di una unità. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha sottolineato che l’obiettivo minimo di due medaglie è stato raggiunto grazie a Moioli e Lucia Dalmasso, indicando l’evento a squadre come un’occasione per puntare all’oro.