La sessione di pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia, tappa inaugurale del Mondiale Moto2 2026, si è conclusa sul circuito di Buriram. Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) ha conquistato il miglior tempo con 1’34”501, guadagnandosi l’accesso diretto alla Q2. Anche Celestino Vietti (SYNC Group SpeedRS Team) si è qualificato per la Q2, mentre Tony Arbolino (Kalex/Fantic Racing) ha concluso in 19ª posizione, lontano dai tempi di vertice e costretto a passare dalla Q1.

Condizioni meteo e impatto sulla sessione

L’arrivo della pioggia nel finale ha condizionato la sessione, alterando le strategie dei piloti.

David Alonso (CFMOTO Inde AsparTeam), che aveva dimostrato un buon ritmo sull’asciutto, non è riuscito a completare un ultimo giro veloce, chiudendo al 22° posto e rimanendo fuori dalla top‑14 che garantiva l’accesso diretto alla Q2.

Classifica e protagonisti della pre‑qualifica

Alle spalle di Gonzalez, il secondo tempo è stato ottenuto da Alex Escrig (Team Forward) a +0”124, seguito da Izan Guevara (Pramac Yamaha Moto2) a +0”185. Quarto posto per Dani Holgado (CFMOTO Inde AsparTeam) a +0”202, quinto Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia) a +0”235. Vietti si è piazzato sesto a +0”382, mentre il rookie Luca Lunetta (SYNC Group SpeedRS Team) ha chiuso 21° a +1”003. Arbolino, con un distacco di +0”718, si è classificato 19°.

Contesto e precedenti

In questa sessione iniziale del Mondiale 2026, Gonzalez ha confermato la sua abilità nel gestire le variabili meteorologiche, imponendosi con autorevolezza. Vietti, unico italiano nella top‑14, ha ribadito la sua competitività sul giro singolo. Arbolino, al contrario, si trova ad affrontare una qualifica in salita, dovendo partire dalla Q1.

In passato, Gonzalez aveva già ottenuto ottime performance in pre‑qualifiche, come nel Gran Premio di Spagna 2025, dove aveva siglato il miglior tempo. In quell’occasione, Vietti era stato l’unico italiano a qualificarsi direttamente per la Q2, mentre Arbolino era rimasto escluso.

La sessione di domani sarà cruciale per definire la griglia di partenza. I piloti qualificati direttamente alla Q2 godranno di un vantaggio, mentre coloro che passeranno dalla Q1 dovranno affrontare un turno aggiuntivo.