È stata ufficializzata la griglia dei piloti e delle squadre per il Mondiale MotoGP 2026. La classe regina accoglie due nuovi volti: il turco Toprak Razgatlıoğlu e il brasiliano Diogo Moreira. La Spagna si conferma la nazione più rappresentata con ben nove centauri, mentre l’Italia mantiene una presenza solida con sei piloti.

I due esordienti nel Motomondiale

Toprak Razgatlıoğlu, 29 anni, approda in MotoGP dopo aver conquistato tre titoli mondiali in Superbike (2021, 2024 e 2025). Sostituirà Miguel Oliveira nel team Prima Pramac, affiancando Jack Miller.

Diogo Moreira, campione in carica della Moto2, farà il suo debutto nella classe regina con il team LCR. Prenderà il posto del thailandese Somkiat Chantra e sarà compagno di squadra di Johann Zarco.

La composizione completa della griglia MotoGP 2026

La line-up completa per il Mondiale MotoGP 2026 mostra stabilità nei principali team. In Ducati Lenovo ci saranno Francesco Bagnaia e Marc Márquez. Aprilia Racing conferma Jorge Martín e Marco Bezzecchi. Honda HRC schiera Luca Marini e Joan Mir. Il VR46 Racing Team punta su Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Gresini Racing conferma Álex Márquez e Fermín Aldeguer. KTM Factory Racing mantiene Pedro Acosta e Brad Binder. Red Bull KTM Tech3 conferma Maverick Viñales ed Enea Bastianini.

Trackhouse Racing vede Raúl Fernández e Ai Ogura. Yamaha ufficiale schiera Fabio Quartararo e Álex Rins.

Contesto e numeri della MotoGP 2026

La Spagna si afferma come la nazione con il maggior numero di piloti, nove in totale. L’Italia, con sei centauri, si posiziona come la seconda forza nazionale. Oltre ai piloti ufficiali Marc Márquez e Francesco Bagnaia, anche Álex Márquez (Gresini) e Fabio Di Giannantonio (VR46) guideranno una Ducati Desmosedici GP26.

Nuovi talenti e mercati emergenti

La composizione della griglia, confermata da osservatori del paddock, riflette una stagione di transizione in vista della rivoluzione tecnica attesa nel 2027. La presenza di esordienti di alto profilo come Razgatlıoğlu e Moreira sottolinea l’attenzione verso nuovi talenti e mercati emergenti, elementi chiave per il futuro del motociclismo.