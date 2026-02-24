Federica Brignone è già qualificata di diritto per due finali di Coppa del Mondo, grazie alla doppietta d’oro conquistata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La valdostana sarà dunque presente a Lillehammer nelle prove di super‑G e gigante, ma la sua partecipazione in discesa libera resta ancora da conquistare.

Due pass sicuri grazie all’oro olimpico

La vittoria nei Giochi di casa le ha garantito l’accesso diretto alle finali di Coppa del Mondo nelle discipline in cui ha trionfato: super‑G e gigante. Anche se non dovesse rientrare tra le prime venticinque in classifica di specialità, l’oro olimpico le assicura la qualificazione automatica.

Discesa libera: qualificazione ancora da ottenere

Diversa la situazione per la discesa libera: Brignone non ha ancora disputato alcuna gara in questa specialità nella stagione in corso e quindi non ha punti in classifica. Attualmente la venticinquesima posizione è occupata dall’americana Isabella Wright con trentasette punti. Brignone ha tre occasioni — a Soldeu e in Val di Fassa — per ottenere i punti necessari e centrare così la qualificazione anche in discesa.

Prossimi appuntamenti e obiettivi

Il calendario prevede una tre giorni di gare a Soldeu, interamente dedicata alla velocità, con una discesa e due super‑G. Successivamente, la Coppa del Mondo farà tappa in Val di Fassa e poi in Svezia, ad Åre, dove è in programma un gigante.

Questi appuntamenti rappresentano un banco di prova fondamentale per Brignone, che punta a chiudere la stagione da protagonista.

Regolamento FIS e strategia per la discesa

La qualificazione automatica alle finali grazie alla medaglia olimpica è una norma consolidata nel regolamento della FIS. Questa regola riconosce il valore degli atleti vincitori ai Giochi, garantendo loro la partecipazione anche se non rientrano nelle prime venticinque posizioni di classifica. La situazione di Brignone in discesa, priva di punti e con tre gare a disposizione, richiede una gestione attenta delle prossime tappe per evitare errori che potrebbero compromettere la qualificazione.