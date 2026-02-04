Marco Bezzecchi è tornato in pista oggi, mercoledì, per la seconda giornata dei test ufficiali MotoGP a Sepang, in Malesia. L'obiettivo primario del pilota è quello di ridurre il distacco dal riferimento stabilito da Marc Marquez nel corso della prima giornata.

Programma della giornata

La seconda giornata di test è iniziata alle ore 03.00 italiane (le 10.00 locali) e si protrarrà fino alle ore 11.00. È prevista una breve pausa pranzo tra le 06.00 e le 06.20. Anche oggi, i team dispongono di otto ore di lavoro in pista per confermare o migliorare le prestazioni osservate nella giornata precedente.

Contesto e obiettivi

Marco Bezzecchi, in sella alla sua Aprilia, ritorna sul circuito dopo aver concluso la prima giornata in quinta posizione. Il suo distacco da Marc Marquez, autore del miglior tempo, è stato di 0,506 secondi. L'obiettivo dichiarato è quello di ridurre il gap e proseguire nel collaudo della nuova RS‑GP.

Prestazioni e prospettive

Durante il primo giorno di test, Marc Marquez ha confermato il suo eccellente stato di forma, siglando il miglior tempo assoluto con 1’57"018. Dietro di lui si sono piazzati Fabio Di Giannantonio (+0,256) e Maverick Viñales (+0,277). Bezzecchi ha ottenuto il quinto posto, precedendo Luca Marini e Francesco Bagnaia. La sua nuova Aprilia ha dimostrato un notevole potenziale, sebbene il distacco dai leader rimanga ancora significativo.

Marc Marquez ha espresso soddisfazione per il suo recupero fisico, dichiarando di sentirsi meglio del previsto dopo l'infortunio. L'intenzione è quella di intensificare il lavoro nei prossimi giorni per presentarsi al primo Gran Premio in piena forma.