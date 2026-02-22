Si è conclusa a Buriram, in Thailandia, la seconda e ultima giornata di test MotoGP. Il protagonista assoluto è stato Marco Bezzecchi, pilota Aprilia, che ha stabilito il nuovo miglior tempo non ufficiale della pista con 1’28"668. Bezzecchi ha preceduto Ai Ogura e le Ducati ufficiali di Marc Márquez e Francesco Bagnaia.

Bezzecchi al comando con record

Nel pomeriggio thailandese, Marco Bezzecchi ha fermato il cronometro a 1’28"668, superando Ai Ogura di 0"097. Alle loro spalle si sono piazzati Marc Márquez (+0"168) e Francesco Bagnaia (+0"215), seguiti da Alex Márquez (+0"293).

Il risultato conferma la competitività dell’Aprilia, capace di piazzare due moto ai vertici della classifica.

Caduta per Márquez, Bagnaia concentrato sulla simulazione

Marc Márquez ha dovuto interrompere anzitempo la sessione pomeridiana a causa di una caduta alla curva 3, la terza in due giorni. “Caduta per mancanza di concentrazione”, ha spiegato lo spagnolo. Nel frattempo, Bagnaia si è dedicato esclusivamente alla simulazione del passo gara, completando numerosi giri costanti sull’1’30"5–1’30"6.

Classifica completa del Day-2

La top ten della seconda giornata vede, dopo i primi quattro, Pedro Acosta in sesta posizione (+0"353), Jorge Martín ottavo (+0"499), Franco Morbidelli settimo (+0"403), Fabio Di Giannantonio nono (+0"505) e Joan Mir decimo (+0"628).

In difficoltà Yamaha: Jack Miller è il primo pilota della casa di Iwata in sedicesima posizione (+1"004), seguito da Fabio Quartararo diciassettesimo (+1"033).

Contesto e conferme

Il risultato di Bezzecchi è stato ampiamente sottolineato, evidenziando come l’Aprilia abbia chiuso i test con un 1-2 grazie a Bezzecchi e Ogura. È stata inoltre confermata la caduta di Márquez durante la simulazione di gara, un episodio senza conseguenze fisiche ma che ha costretto il pilota al ritiro anticipato dalla sessione.