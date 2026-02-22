Jasmine Paolini, numero uno del tennis italiano, è pronta a scendere in campo al WTA 500 di Mérida in Messico. Grazie a una wild card, la tennista italiana entra nel torneo come testa di serie numero uno.

Reduce da un inizio di stagione non brillante, con eliminazioni precoci a Doha e Dubai, Paolini cerca di ritrovare fiducia e ritmo in vista del Sunshine Double, la doppia tappa WTA 1000 di Indian Wells e Miami.

Il contesto e le motivazioni

La tennista toscana, attualmente all'ottavo posto del ranking mondiale, non era inizialmente prevista nel tabellone del Mérida Open.

Ha tuttavia accettato la wild card offerta dagli organizzatori con un obiettivo chiaro: rilanciarsi dopo tre sconfitte consecutive. Tra queste figurano l'uscita al terzo turno degli Australian Open contro Iva Jovic e i ko al debutto contro Maria Sakkari a Doha e Alexandra Eala a Dubai.

Il tabellone e le avversarie

Paolini accede direttamente al secondo turno grazie a un bye. Si trova in un lato di tabellone potenzialmente insidioso, dove potrebbe affrontare al primo match la vincente tra Sloane Stephens e Renata Zarazúa. Altri nomi di rilievo nel tabellone includono Katie Boulter, Beatriz Haddad Maia, Emma Navarro (campionessa in carica), Diana Shnaider e Marie Bouzkova.

Il torneo si svolge dal 23 febbraio all’1 marzo allo Yucatán Country Club di Mérida.

Questa è la quarta edizione dell'evento, promosso lo scorso anno da WTA 250 a WTA 500.

Un appuntamento chiave

L'evento di Mérida è considerato un appuntamento chiave per molte giocatrici in vista della stagione su cemento nordamericana. Paolini, forte del suo ranking e del suo palmarès, è vista come una delle protagoniste attese. La sua esperienza in Messico non è nuova: ha già giocato a Guadalajara e Zapopan, ottenendo buoni risultati che potrebbero infonderle ulteriore fiducia.