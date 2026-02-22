La MotoGP si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo con Marc Marquez in pole position per conquistare il suo decimo titolo mondiale. Un successo nella classe regina, il settimo in carriera, lo proietterebbe al di sopra del record di Valentino Rossi. I recenti test ufficiali, svoltisi tra Sepang e Buriram, hanno ulteriormente consolidato la sua posizione di favorito, pur evidenziando le ottime prestazioni di altri piloti di spicco.

I test di Buriram e l'Aprilia in evidenza

La sessione di test a Buriram ha visto l’Aprilia emergere con forza nella seconda giornata.

Il miglior tempo è stato siglato da Marco Bezzecchi, che ha fermato il cronometro a 1’28”668. Alle sue spalle si sono piazzati Ai Ogura e Marc Marquez, quest’ultimo terzo a soli +0”168 dal leader. Francesco Bagnaia ha chiuso in quarta posizione a +0”215. Marquez ha anche subito una caduta, che gli ha causato un’abrasione al braccio destro. Il pilota ha tuttavia minimizzato l’incidente, dichiarando: “Niente di importante, sono cose che ti puoi fare anche con la bicicletta. Tutto a posto, sono contento di com’è andato il test perché abbiamo fatto passi avanti… Sono arrivate per mancanza di concentrazione. Quando stai male (ha avuto problemi allo stomaco) non sei lucido di testa, proverò a riprendermi in questi giorni.”

Marquez e la sfida con i rivali

L’avvio di stagione vede Marc Marquez arrivare dopo un inverno dedicato al recupero dall’infortunio alla spalla, occorso durante il GP d’Indonesia.

Con un impressionante bottino di 73 vittorie nella top class, è indubbiamente il pilota da tenere d’occhio. La competizione si preannuncia accesa, con sfidanti del calibro del fratello Alex Marquez (Ducati Gresini), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Fabio Quartararo (Yamaha) e Joan Mir (Honda HRC Castrol). Un’altra nota di rilievo è la presenza di Diogo Moreira (Pro Honda LCR), che segna il ritorno di un pilota brasiliano nella classe regina dopo Alex Barros nel 2007.