Fabio Quartararo ha interrotto anticipatamente i test collettivi MotoGP a Sepang a causa di una caduta che gli ha causato la frattura del dito medio della mano destra. Il pilota francese della Yamaha ha deciso di tornare in Europa per riposarsi e prepararsi al meglio in vista della trasferta in Thailandia.

Dinamica dell’incidente e decisione di interrompere

La caduta è avvenuta nella sessione mattutina, quando Quartararo ha perso l’anteriore alla curva cinque ad alta velocità. «Il braccio è un po’ dolorante, ma il dito è rotto, quindi abbiamo deciso di non proseguire i test nei prossimi due giorni.

Penso che sia la cosa migliore», ha dichiarato il pilota. Nonostante l’infortunio, è tornato in pista nel pomeriggio, ma ha preferito fermarsi per evitare rischi inutili.

Controlli medici e preparazione

Il pilota francese ha annunciato che effettuerà un check-up a Barcellona «domani o dopodomani». Ha inoltre spiegato: «Naturalmente, se si trattasse di un weekend di gara, potrei proseguire, ma non ha senso fare altri due giorni così». Quartararo ha sottolineato che, grazie ai due giorni di shakedown svolti la settimana precedente, ha già potuto testare tutto ciò che era necessario.

Conferme e tempi sul circuito

Fonti internazionali confermano la frattura del dito medio della mano destra e la decisione di interrompere i test per preservare la condizione fisica in vista dei prossimi impegni.

È stato riportato che Quartararo ha completato alcune tornate nel pomeriggio, chiudendo con il nono tempo, ma ha preferito tornare a casa per concentrarsi sulla guarigione e prepararsi al meglio per i test in Thailandia.